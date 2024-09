Marcos Leyún, Presidente de AVIPIREN: "Esto es solo la punta del iceberg"

Hoy se ha hecho público el informe elaborado por la comisión de víctimas de abusos de la Iglesia. El Gobierno admitió más de medio centenar de expedientes durante el pasado año para su valoración como víctimas.

Se ha otorgado la condición de víctimas a 15 personas; 9 casos se encuentran en proceso y otros 28 están pendientes de iniciar los trámites. La edad media de las personas evaluadas es de 63 años, y la edad media de inicio de los abusos es a los 9 años. El Presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones religiosas Marcos Leyún valora que las cifras de víctimas son mucho mayores que las que ha conocido la comisión: "Cuantitativamente me imagino que a mucha no le parecerá un número suficiente, o un número elevado, pero es que los que hemos sufrido problemas de abusos de pederastia lo hemos tenido escondido durante muchísimos años,. Creo que esto es solo la punta del iceberg, que son muchas más las víctimas que no quieren recordar o denunciar o manifestar lo que les sucedió".

Leyún valora la decisión de la Iglesia de formar parte de la comisión tras el nombramiento del arzobispo Florencio Roselló, pero le pide dar más pasos: "Yo lo veo como un primer paso, conozco a una de las dos personas que está en la comisión y me merece todos los respetos. Creo que pueden aportar cosas y sobre todo lo que tienen que hacer es trasladar cosas, es decir, lo que ellos vean, estudien y analicen en esa comisión, trasladarlo a quien les ha nombrado, el arzobispo de Pamplona".

A partir de aquí uno de los próximos pasos para Leyún es la reparación del daño causado: "Lo siguiente será un reconocimiento público, supongo, y tiene que haber un reconocimiento a todos los niveles, que haya una reparación al nivel que cada uno quiera: si alguien quiere una reparación económica que se le dé; si alguien quiere un tratamiento psicológico o psiquiátrico mucho más amplio, que se le dé".