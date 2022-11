Maite Esporrín: “Me queda la espina clavada de no haber sido alcaldesa de Pamplona”

El PSN ha nombrado como candidata a la alcaldía de Pamplona a la actual portavoz del Gobierno de Navarra y consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, que relevará en el consistorio a Maite Esporrín, que ha estado durante cuatro legislaturas en el consistorio pamplonés. Elma Saiz era nombrada a inicios de septiembre nueva portavoz del Gobierno, cargo que le ha otorgado mayor visibilidad pública y que el ejecutivo justificó en el objetivo de dar un impulso al ámbito económico como responsable también de las áreas de Economía y Hacienda. En su perfil de Twitter la ya candidata a la alcaldía de Pamplona ha dicho que se presenta a las primarias con “la máxima ilusión y pasión” . Asimismo ha resaltado su vinculo con la capital navarra: “En Pamplona nací, ella es testigo de todo lo que soy, me acompaña y está siempre presente en mí. Porque Pamplona es más que una ciudad. Pamplona es un sentimiento”.

A disposición del partido

No es la primera vez que Elma Saiz va en las listas al Ayuntamiento de Pamplona, ya que en la anterior legislatura fue la numero 2, si bien abandonó el Ayuntamiento a los pocos días al ser designada por Maria Chivite como consejera de economía y Hacienda. Los socialistas , con Maite Esporrín de candidata, fueron la tercera fuerza más votada logrando cinco concejales. En Más de Uno Pamplona Esporrín ha confirmado que no optará a ser cabeza de lista, puesto que ya ocupó en los comicios municipales de 2015 y 2019. La actual portavoz del PSN se ha puesto a disposición del partido. Cree que no es oportuno figurar en otros puestos de la lista a la capital, si bien no cierra la puerta a otros destinos, como el Parlamento, donde ya estuvo hace 8 años. No obstante tampoco descarta abandonar la política. Esporrín ha hecho balance de sus años en el consistorio pamplonés y ha destacado en Onda Cero que su asignatura pendientes ha sido llegar a la alcaldía.