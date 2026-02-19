Llegó el momento: El Xota busca relevo para su junta directiva

En otras ocasiones José Antonio "Tatono" Arregui lo había planteado de manera más o menos velada, pero ahora ha llegado el momento: tanto él como el resto de miembros de la Junta Directiva del Club Deportivo Xota van a dar un paso a un lado. Lo desean y lo necesitan, tanto ellos como el club. Cuatro de los cinco miembros de la Junta están ya jubilados de sus obligaciones laborales y hasta su salud personal les obliga a dejar el primer plano.

De ahí que ya hayan emprendido conversaciones para encontrar "un inversor privado", en palabras de Tatono, que desee hacerse cargo del club. Descartado un fondo de inversión porque "hay que mantener la esencia y la estructura de cantera y trabajadores del club" y porque no se gana dinero con un club de fútbol sala, el relevo debe provenir de una persona que desee entrar al Xota a dirigirlo. Se encontrará con la colaboración máxima de la junta actual.

El patrocinio con el Club Atlético Osasuna, que termina ahora, se prorrogará casi con toda seguridad, pero en principio está descartado que Osasuna se haga cargo de la dirección del club.