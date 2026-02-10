LabMeCrazy!: acercar la ciencia a través del cine

El Festival #LabMeCrazy! ya está en marcha en su séptima edición. Y mantiene el espíritu y los objetivos de la primera: dar a conocer la ciencia a través de cine y documentales. Su director, Bienvenido León, defiende en esta entrevista en La Brújula de Navarra con Javier Saralegui que sigue siendo necesario acercar la ciencia, y la confianza en la ciencia, a la sociedad.

Para ello se han organizado conferencias, actividades y proyecciones de películas y documentales cinematográficos cuya selección y objetivo explica León. De entre la increíble cifra de 1.658 proyectos presentados de 112 países. "En la primera edición pensábamos que sería un éxito contar con 100 películas y tuvimos 2.000", cuenta Bienvenido León, profesor de la Universidad de Navarra y Director del Festival. Entre otros, viene a Pamplona para dar una charla en la Facultad de Comunicación de la Univesidad Toby Nowlan, director del último documental elaborado, a sus 99 años, por David Attenborough, que se proyectará en los cines Golem.