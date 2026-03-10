Koldo García comparecerá por videoconferencia en la comisión de investigación

Koldo García, exasesor ministerial, comparecerá finalmente este miércoles por videoconferencia en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra. La sesión está prevista a las 10 horas. Así lo ha decidido la comisión este martes, en sesión interna, después de que Instituciones Penitenciarias haya comunicado al Parlamento de Navarra que desaconsejaba el traslado de Koldo García, por razones médicas. La comunicación de Instituciones Penitenciarias se ha realizado a primera hora de este martes por teléfono. La comisión de investigación ha esperado a recibir la comunicación oficial por lo que se ha reunido tras la comparecencia de hoy para determinar el formato de la sesión de mañana, que finalmente será por videoconferencia.

Sin intención de declarar

Cabe recordar que el Parlamento de Navarra ha citado a comparecer este miércoles, 11 de marzo, a Koldo García en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas. Sin embargo, el propio exasesor ministerial comunicó al Parlamento foral que no tenía intención de declarar y solicitaba poder comparecer por videoconferencia. A pesar de ello, los grupos parlamentarios se inclinaban por celebrar una comparecencia presencial hasta que este martes ha llegado la comunicación de Instituciones Penitenciarias, tras la que la comisión ha tomado la decisión de que sea por videoconferencia.