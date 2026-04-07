Un joven falleció en Navarra tras consumir nitazenos, una droga más potente que el fentanilo

Navarra ha registrado la primera muerte en España vinculada al consumo de nitazenos, un opiáceo más potente que la morfina y el fentanilo. El caso ocurrió en verano de 2024 y se ha conocido dos años después tras ser documentado por especialistas en toxicología en una revista interna del Hospital Universitario.
El Gobierno de Navarra no ha confirmado el fallecimiento por consumo de nitazenos porque la analítica en opioides dio negativo, pero esta nueva droga es un opioide sintético y las pruebas disponibles miden opioides naturales. Sin embargo, los especialistas no dudan en atribuir el fallecimiento a esta sustancia por el cuadro clínico que presentaba y porque el propio paciente reconoció haberlo consumido.
El caso es el de un joven de 21 años con antecedentes por consumo habitual de drogas, que ingresó en Urgencias inconsciente y sin oxigenación detectable. Los análisis dieron negativo para opiodes naturales y positivo en anfetaminas, metanfetaminas, cannabis y cocaína. El joven reconoció haber consumido una variante de un nitazeno, droga que ha proliferado en los últimos años tras prohibirse el fentanilo en China y que provoca una alta incidencia de fallecimientos al causar una depresión respiratoria más acusada.
En el Hospital fue tratado con naloxona y a las 4 horas pidió el alta voluntaria. Cinco días después fue hallado muerto en su casa con evidencias de haber consumido drogas