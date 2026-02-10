Jokin Ruiz de Larramendi hace historia en el Mundial de Freeride

Jokin Ruiz de Larramendi participó la semana pasada en el primer Campeonato del Mundo de Esquí Freeride organizado en la historia de esta modalidad de esquí alpino, que en la práctica supone establecer como competición reglada el esquí con saltos y acrobacias fuera de pista.

Una vez reposada la experiencia y la adrenalina del campeonato, Jokin Ruiz de Larramendi charla con Javier Saralegui en Radioestadio Navarra compartiendo su experiencia en un mundial que fue televisado con los grandes avances que permite ahora la tecnología. Los drones con cámaras de televisión permiten de una manera no invasiva ni peligrosa para los participantes acercar los saltos y trazadas de los esquiadores, y las cámaras en los cascos hacen que el espectador vea en todo su alcance las trayectorias que siguen los competidores.

Llegar a meta ya supone un éxito en una competición en la que las caídas o la pérdida de uno o los dos esquís resultaron algo frecuente por la dificultad de seguir la trayectoria elegida de descenso, de ahí que el meritorio octavo puesto de Jokin Ruiz de Larramendi al llegar a meta, que se convirtió en decimosegundo al término de la competición, sea un éxito tal y como transcurrió la misma.

En esta entrevista Jokin cuenta sus impresiones en el Mundial, cómo eligió la trazada y cómo se sintió durante el descenso y al llegar a la meta, y hace balance de su participación en el primer campeonato del mundo de una modalidad que tiene muchos boletos para entrar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030.