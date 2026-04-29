Iñaki Ecay: "La profesionalización y el relevo generacional son los grandes retos de la empresa familiar"

En Onda Cero hemos dedicado hoy "Más de uno Pamplona" a ADEFAN, con motivo de la Asamblea General que se celebrará el próximo 5 de mayo, una cita fundamental, en palabras de Ecay, para el ecosistema empresarial navarro, destacando la importancia de este encuentro como espacio para compartir información estratégica y reforzar la cohesión entre socios.

Ecay ha puesto el foco en el enorme peso de la empresa familiar en Navarra, donde representa entre el 93% y el 95% del total del tejido empresarial. Más allá de los datos, ha insistido en su impacto territorial: estas empresas están presentes tanto en zonas urbanas como rurales, contribuyendo a generar empleo, riqueza y, especialmente, a fijar población. En este sentido, ha advertido de que sin ellas podría agravarse el fenómeno de la despoblación.

El presidente de ADEFAN ha destacado también el carácter humano de estas empresas, que nacen en muchos casos de proyectos personales o familiares con vocación de permanencia. Frente a la percepción de que son pequeñas, ha recordado que existen compañías familiares de todos los tamaños, desde microempresas hasta grandes corporaciones con cientos de millones de facturación, todas ellas interconectadas en una red que fortalece el tejido económico.

Uno de los pilares de ADEFAN es precisamente fomentar ese intercambio entre empresarios. Compartir problemas comunes —que, según Ecay, son en gran medida similares independientemente del tamaño de la empresa— permite también compartir soluciones. Esta colaboración, incluso entre competidores, mejora la competitividad y el bienestar de los propios empresarios.

En cuanto a los retos, el presidente de ADEFAN ha señalado dos grandes ejes: la profesionalización y el relevo generacional. Considera que el verdadero desafío es lograr organizaciones sólidas y profesionalizadas antes de abordar lasucesión. Solo así se garantiza que las futuras generaciones hereden proyectos viables y no problemas.

En la entrevista también ha participado Diego Hidalgo, CEO de Trangoworld, quien aportará su experiencia en la Asamblea con una empresa familiar cercana al siglo de vida. Hidalgo ha descrito la continuidad como una responsabilidad que implica transformar y hacer crecer el legado recibido. Ha destacado la importancia de que las nuevas generaciones quieran incorporarse voluntariamente y de crear un entorno familiar positivo que lo favorezca.

Ambos coinciden en la necesidad de diferenciar claramente entre familia y empresa, así como en fomentar el diálogo interno, incluso en situaciones complejas. Además, han defendido la importancia de trasladar a la sociedad el valor del esfuerzo, el trabajo y la visión a largo plazo que caracterizan a la empresa familiar, frente a tendencias actuales que, según Ecay, pueden desincentivar la implicación empresarial.