Fisioterapeuta en la Zubiri - Pamplona

Iñaki Domínguez: "El deportista debería ir al fisio antes de tener molestias o sobrecargas"

El profesor de fisioterapia en la UPNA acude con varios alumnos a la Zubiri - Pamplona a prestar servicios de fisioterapia

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

La Zubiri - Pamplona destaca por ofrecer a los participantes el mayor número de servicios posible. Uno de ellos es el de fisioterapia en la línea de meta, y lo ofrece el profesor del grado de fisioterapia de la Universidad Pública de Navarra Iñaki Domínguez junto con un buen grupo de alumnos de primer y segundo curso del grado, que practican así los conocimientos que van adquiriendo incluyendo el trato y la conversación con el corredor tras la prueba.

Iñaki explica en esta entrevista en Radioestadio Navarra las dolencias más comunes de los deportistas que practican este tipo de carreras, así como la recomendación para que todo el que practica deporte chequee su salud y, en este caso, acuda a la consulta de un fisioterapeuta, antes de llegar a tener molestias musculares o dolencias.

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