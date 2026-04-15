Iker Muñoz: "Ahora soy más valiente"

Iker Muñoz será rojillo como mínimo hasta 2030. Su anterior contrato terminaba en 2027 y Osasuna quería ampliarlo desde hacía tiempo. "Todo formaba parte de un proceso", ha dicho Iker para señalar a continuación que su idea siempre era seguir aquí.

Su papel en el equipo está cambiando y la fe que tiene la dirección deportiva en él es grande. Braulio Vázquez ha desvelado que el club tuvo la ocasión de fichar a un jugador en su posición importante porque se dieron las circunstancias para ello, pero que apostó deportivamente por un Iker Muñoz que está cambiando y que tiene personalidad dentro del campo como para echarse el equipo (y la capitanía) a la espalda en un futuro próximo.

Braulio ha hablado también sobre los jugadores que acaban contrato, sobre el ecosistema que crea el club para que destaquen aquí jugadores como Abde, Bryan Zaragoza o Víctor Muñoz, y sobre a la vez la escasa capacidad que tiene a veces Osasuna para retener el talento, tras la próxima salida de un jugador cadete rojillo que va a fichar por el Athletic Club.