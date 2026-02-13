Elche 0 - 0 Osasuna

Herrera y gracias en un nuevo empate de Osasuna

El equipo rojillo logra un punto en un partido que mereció ganar el Elche

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Sergio Herrera, portero de Osasuna
Osasuna prolonga su racha de partidos sin perder merced a un empate sin goles en el Martínez Valero en un encuentro en el que si alguien mereció ganar fue el Elche, sobre todo por las claras ocasiones de gol que desbarató Sergio Herrera. El portero rojillo estuvo inconmensurable y dio puntos a su equipo con media docena de paradas de mucho mérito.

Con este empate Osasuna suma cinco encuentros sin perder y solo ha sufrido dos derrotas en los últimos once partidos. Llega así a la cifra de 30 puntos antes de recibir al Real Madrid el próximo sábado en el estadio del Sadar.

