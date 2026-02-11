Santos Cerdán dice que "no he puesto el cazo en ningún sitio” y que demostrará su "inocencia"

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha manifestado que quiere "justicia" durante su comparecencia en la comisión de investigación de la adjudicación de obras públicas que se ha celebrado en el Parlamento Foral . Comparecencia en la que se ha acogido inicialmente a su derecho a no declarar, si bien desde el principio ha respondido a todas las preguntas a excepción de las planteadas por el Partido Popular y Vox. Cerdán ha comparecido en la comisión que investiga las obras de duplicación del túnel de Belate, de las que fue adjudicataria una UTE de la que formaba parte Servinabar, empresa en la que, según documentos de la UCO, podría tener alguna participación, algo que ha negado el exdiputado socialista. Santos Cerdán ha llegado a la Cámara Foral en medio de una gran expectación mediática.

Santos Cerdán llega al Parlamento de Navarra | Onda Cero

Tenso interrogatorio con UPN

En respuesta al portavoz de UPN, Javier Esparza, el primero en intervenir, Santos Cerdán ha denunciado que todavía "no conozco el motivo por el que entró en prisión" , porque no sabe "qué pruebas podía destruir", y ha asegurado que demostrará su "inocencia". Ha acusado a los regionalistas de de poner en marcha "la comisión de la venganza y del rencor " y ha arremetido contra el portavoz regionalista: " Como yo es un muerto político". La comisión ha derivado en otras aristas de la política navarra como los pactos del PSOE con Bildu. El portavoz regionalista ha preguntado por los pactos para que Pedro Sánchez y María Chivite fueran presidentes y ha terminado preguntando con quién pactó la moción de censura en Pamplona para que UPN dejara la Alcaldía en favor de EH Bildu. "Yo no pacté con Otegi el Gobierno de Navarra", ha dicho antes de señalar que la moción de censura la pactó él, pero no con Otegi. "No le voy a decir (con quién), no es cuestión de los túneles de Belate", ha esgrimido.

Niega ser socio de Antxon Alonso

El exdirigente socialista ha negado ser socio de Antxon Alonso, aunque reconoce que el empresario guipuzcoano le ofreció trabajo tras los malos resultados del PSN en 2015. Asimismo ha negado haber hecho gasto con una tarjeta de Servinabar tal y como se indicaba en el informe de la UCO. Ha explicado que compartió piso con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, durante año y medio, pero ha negado que fuera su socio. "Compartíamos piso, parte lo pagaba él y parte yo", ha dicho. Además, ha añadido que "no hay ninguna prueba" de que Servinabar sea suyo. "No se pagó por ninguna de las acciones, no se registró en el registro mercantil, no se repartieron beneficios", ha afirmado.

Informe UCO

El ex secretario de organización del PSOE ha denunciado que el informe de la UCO "tiene falsedades" y que hay "intencionalidad". Además, ha recordado que existe un informe que demuestra que "los audios pudieron manipularse" y que hay uno de febrero de 2019 que está hecho "con un sistema operativo de noviembre de 2019". Cerdán ha ironizado y ha señalado que "me han investigado desde que nací" y que "todos los mensajes desde mi primera comunión están intervenidos". Ha negado, por otra parte, en varias ocasiones que haya hecho "gestiones" en los ministerios para logra adjudicaciones para ciertas empresas y ha dicho que si así fuera, "ya habría salido".

Apoyado por amigos socialistas

Cerdán, preguntado por su soledad tanto en el Senado como en el Parlamento de Navarra, ha dicho que no está solo y que tiene "muchos amigos socialistas" que están con él, si bien no ha concretado quienes le apoyan. El exsecretario de Organización del PSOE ha asegurado que no ha estado con ningún miembro del Partido Socialista desde que ha salido de la cárcel, ni con la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz, ni con la portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz. Durante el interrogatorio con el portavoz regionalista, Javier Esparza, que le ha dicho que nadie le cree, "ni Pedro Sánchez", Cerdán ha respondido que se guardaría su opinión sobre el presidente del Gobierno, si bien tras la insistencia del portavoz de UPN, ha indicado que le da "igual" Pedro Sánchez. Tampoco ha dado veracidad ni a las palabras de Víctor de Aldama, al que no "conoce", ha dicho, ni a las de Koldo García.