la brújula de la economía

Grupo Enhol, arraigo a la tierra en la cuarta generación de una empresa familiar

El Grupo Enhol emplea a 400 personas, mantiene las raíces familiares y empresariales en Buñuel y Tudela y acaba de crear la Fundación Enhol para devolver a la sociedad lo que ésta le ha dado.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

El Grupo Enhol es una compañía navarra con más de 90 años de trayectoria, especializada en la generación de energía renovable, la eficiencia energética y el desarrollo de soluciones sostenibles. Lo que comenzó como una empresa familiar dedicada al sector agrario evolucionó, a lo largo de cuatro generaciones, hacia un grupo empresarial diversificado que hoy opera internacionalmente, manteniendo un fuerte arraigo territorial y un compromiso firme con la innovación, las personas y la transición energética.

Ahora, el Grupo da un paso más en su vocación de impacto positivo con la creación de la Fundación Enhol. En esta edición de La Brújula de la Economía gracias a la Asociación de la Industria Navarra AIN, la responsable de marketing del Grupo Enhol, Natalia Oliver, nos explica los sectores a los que se dedica la empresa hoy en día, su configuración y su filosofía, que les ha llevado a crear la Fundación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer