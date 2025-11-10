El Gobierno de Navarra negocia el proyecto de medidas fiscales para 2026

El Gobierno de Navarra sigue negociando en torno al proyecto de medidas fiscales para 2026 con el fin de alcanzar una mayoría parlamentaria que sea capaz de hacer una reforma que procure equidad, progresividad y una mejora de la carga impositiva.

Así lo ha trasladado el vicepresidente primero después de que la presidenta, María Chivite, confiase el pasado viernes en que el acuerdo podría alcanzarse a más tardar hoy lunes. Félix Taberna ha señalado hoy que el proyecto contempla básicamente el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sociedades, sin menoscabo de que pueda también tener repercusión en otros impuestos y que de momento no está listo para remitirlo al Parlamento.

Transportistas

Bildu reconoce que las posturas están lejanas, pero confía en el acuerdo y atentos a la propuesta fiscal están los transportistas que este fin de semana realizaban una camionada para denunciar la situación del sector. En Más de Uno el secretario general ANET, Ignacio Orradre, advertía de las consecuencias que puede tener para este colectivo y denunciaba la situación de abandono por parte del ejecutivo. Una de las medidas por la que tuvo lugar la concentración del pasado sábado es la implantación de peajes al transporte pesado en las vías de alta capacidad.