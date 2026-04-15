Los gestores administrativos alertan de estafas por citas falsas de extranjería: “Se están jugando su futuro en este proceso”

El Gobierno abre este jueves el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes, un proceso muy esperado por miles de personas y que comenzará con tramitación telemática, mientras que la atención presencial arrancará el próximo 20 de abril. En este contexto, desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Navarra alertan de posibles fraudes y malas prácticas que suelen aparecer en este tipo de procesos.

Su presidenta, Nuria García, explica que el colectivo lleva más de un año preparándose ante este escenario, con formación específica en extranjería para ofrecer un servicio seguro y especializado. El objetivo ha sido anticiparse a un fenómeno habitual: la aparición de intermediarios sin cualificación que intentan aprovecharse de la vulnerabilidad de las personas migrantes.

En este sentido, García advierte de la proliferación de “piratas” y oportunistas que ofrecen servicios sin garantías, e incluso de estafas relacionadas con la venta de citas administrativas. “Las citas no se venden”, subraya, recordando que lo que sí puede cobrarse son los honorarios profesionales por la gestión completa del trámite, pero nunca por el acceso a una cita.

De hecho, relata casos recientes en Navarra en los que varias personas han llegado a pagar cientos de euros por citas falsas que nunca se materializaron, perdiendo su dinero y sin haber iniciado ningún procedimiento. Más allá del perjuicio económico, la presidenta del Colegio pone el acento en la inseguridad jurídica que generan estos pseudoprofesionales, que pueden cometer errores en plazos, documentación o requerimientos, comprometiendo todo el proceso.

Para evitar estas situaciones, los gestores administrativos colegiados han creado un registro oficial de especialistas en extranjería, accesible a través del Consejo General, que permite identificar a profesionales acreditados. En España hay más de mil gestores especializados en esta materia, lo que garantiza un respaldo institucional y la posibilidad de reclamar en caso de mala praxis.

Además, el colectivo ha puesto en marcha un nuevo sistema de “justificante profesional 360”, un documento que acredita la intervención del gestor en cualquier trámite. Este justificante incluye los datos del profesional, del colegio al que pertenece y del servicio prestado, y permite verificar su autenticidad, aportando transparencia y seguridad al usuario.

Desde el Colegio también están ultimando una guía definitiva con todos los detalles del proceso de regularización, que estará disponible tanto para profesionales como para ciudadanos. No obstante, recuerdan que, como suele ocurrir, la normativa se irá concretando progresivamente, por lo que será necesario mantenerse actualizado.

García insiste en que las personas que opten a esta regularización “se están jugando su futuro”, ya que se trata de un proceso limitado en el tiempo y clave para su integración, pudiendo afectar incluso a futuras solicitudes de nacionalidad. Por ello, recomienda acudir siempre a profesionales colegiados o consultar directamente con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Navarra para recibir orientación fiable.