Fran Canal: "La responsabilidad de lo que ha pasado es de todos, pero la autoría no es de todos"

El Club Atlético Osasuna hizo público ayer que va a reformular las cuentas del ejercicio 2024-2025 después de que un nuevo despacho de auditoría haya detectado errores contables en ese ejercicio, que ahora pasa a tener 2 millones de euros de pérdidas en lugar de 2 millones de beneficios. El Director General del club, Fran Canal, responde hoy en Radioestadio Navarra a todas las preguntas que surgen al conocer el hecho: qué ha pasado exactamente, cómo conoció Osasuna que había partidas incorrectamente contabilizadas, por qué ha pasado, en qué momento y por qué se decide contar con un nuevo auditor, de quién es la responsabilidad de lo sucedido y por qué otros estamentos del club, el antiguo auditor y la comisión de control económico no se dieron cuenta de ello.

El Director General destaca que no se ha detectado ninguna desviación ni falta de dinero, sino solo partidas incorrectamente aplicadas al ejercicio 25-26 en lugar de al 24-25, que no afectan al presupuesto aprobado por los socios para la presente temporada. Sí que se llevarán las cuentas de la 24-25 reformuladas a la próxima Asamblea de socios compromisarios para su explicación, debate y aprobación en su caso. Sobre la responsabilidad de lo sucedido, Fran Canal abunda en la línea del comunicado oficial del club, que destacaba que las cuentas de la entidad las elabora el Director Financiero, Rafa Sáenz: "La responsabilidad es de todos, pero la autoría no es de todos. Toda empresa tiene un departamento financiero y un auditor, que tiene que tener controles para que no se le pase ni una. A partir de ahí -continúa- por el volumen que tiene una contabilidad es muy difícil que la Junta Directiva o el Director General o la Comisión de Control puedan darse cuenta de esos detalles, eso le correspondería evidentemente al auditor haberlo detectado y, probablemente, el error es de quien lo contabiliza. Pero la responsabilidad es de todos, -insiste- no podemos meter la cabeza debajo del ala".

Canal explica que ahora la contabilidad del ejercicio 2024-205 ha sidopor la nueva firma auditora, PKF Attest, y por Iñaki Larrañeta, autor de la auditoría forense sobre la economía del club entre 2004 y 2014 realizada en cumplimiento de la Ley Osasuna. Iñaki Larrañeta se ha incorporado ya a un departamento financiero del que saldrá Rafa Sáenz: "El señor Sáenz está de baja pero creo que es evidente que".