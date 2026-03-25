La Fiscalía pide abrir diligencias a José Manuel Entrecanales por no acudir al Parlamento de Navarra

La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra ha pedido abrir diligencias contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por no comparecer ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra que analiza licitaciones y adjudicaciones de obras públicas vinculadas al Gobierno foral. En concreto, la Fiscalía ha remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona un escrito de denuncia al considerar que los hechos comunicados por la Mesa del Parlamento de Navarra revisten, "indiciariamente, los caracteres propios de un delito contra las instituciones del Estado, tipificado y penado en el artículo 502 del Código Penal". Por ello considera que procede la incoación de un procedimiento penal en averiguación de los hechos, en el curso del cual se recibirá la declaración, en calidad de investigado, de José Manuel Entrecanales y se solicitará al Parlamento de Navarra toda la documentación y comunicaciones relativas a las citaciones remitidas tanto al empresario como a Acciona.

Doble citacion parlamentaria

Según el escrito remitido por la Fiscalía al Parlamento Foral el empresario fue citado en dos ocasiones por dicha comisión parlamentaria, primero para el 20 de enero de 2026 y posteriormente para el 9 de febrero del mismo año, sin acudir finalmente a ninguna de las dos convocatorias. La comparecencia tenía por objeto informar sobre el conocimiento de Entrecanales acerca de licitaciones, adjudicaciones y procedimientos administrativos en los que hubiera participado Acciona en relación con obras realizadas o financiadas por el Gobierno de Navarra durante las cuatro últimas legislaturas. Por ejemplo, las del túnel de Belate, donde Acciona concurrió en UTE con Osés Construcción y Servinabar, que según la UCO es en un 45 % del exdirigente socialista Santos Cerdán. Antes de la primera citación, Acciona registró en el Parlamento un escrito solicitando reconsiderar la pertinencia de convocar al presidente de la compañía. Posteriormente, la empresa comunicó que Entrecanales no acudiría por encontrarse fuera de España debido a “un compromiso ineludible e inaplazable”, y anunció que en su lugar comparecerían otros directivos de la compañía.

Representantes Acciona en Parlamento

El 20 de enero acudieron al Parlamento el director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de Acciona, Joaquín Mollinedo, y el director general de Asesoría Jurídica, José Julio Figueroa, pero no se les permitió intervenir ante la comisión al no haber sido citados. Tras esa sesión, la comisión volvió a citar a Entrecanales para el 9 de febrero y le requirió justificar su ausencia, advirtiéndole de que la falta de comparecencia podría constituir un delito de desobediencia conforme al artículo 502 del Código Penal. Sin embargo, el presidente de Acciona tampoco acudió a la segunda convocatoria. Para la Fiscalía, la incomparecencia carece de justificación, ya que el empresario había sido advertido expresamente de la obligación de acudir y de las posibles consecuencias penales. El ministerio público considera que los hechos podrían constituir un delito contra las instituciones del Estado previsto en el artículo 502 del Código Penal y por ello ha solicitado al juzgado la apertura de un procedimiento penal.