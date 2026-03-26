Fallece un hombre de 52 años tras sufrir un accidente laboral en Valtierra

Un hombre de 52 años ha fallecido la mañana de este jueves tras ser golpeado por una pala cargadora en una empresa ubicada en el polígono ganadero de Valtierra. El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.00 horas y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de la zona, a una ambulancia de soporte vital avanzado y a patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en una empresa de gestión de residuos situada en el polígono ganadero de Valtierra cuando, según las primeras investigaciones, el trabajador ha sido golpeado por una pala cargadora. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del trabajador, un varón de 52 años, que ha fallecido en el lugar.

El cuerpo del fallecido será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral de Tudela instruyen las diligencias del siniestro.

El sindicato UGT Navarra ha lamentado "profundamente" el accidente laboral mortal. Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Navarra han expresado su pesar y sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados ante este "trágico suceso" y han reclamado una investigación exhaustiva de las causas del siniestro.

Para UGT Navarra, "garantizar la seguridad y la vida de las personas trabajadoras debe ser la máxima prioridad". Ha reivindicado así, en un comunicado, que "no podemos permitirnos más muertes en el trabajo".

"Los riesgos del siglo XXI no están protegidos con una norma del siglo XX, por eso, desde UGT continuamos exigiendo la aprobación en el Congreso de la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para reducir la siniestralidad laboral", ha expuesto el sindicato.

Por su parte el sindicato CCOO ha lamentado que "hechos como este continúen ocurriendo en Navarra" y ha reclamado "poner todas las medidas que sean necesarias para evitar que la clase trabajadora tenga que jugarse la vida para poder ganársela".

En un comunicado, el sindicato, que envía el pésame a los familiares y compañeros del hombre fallecido, ha exigido una investigación exhaustiva de los hechos. Según ha manifestado, "todos los accidentes de trabajo son evitables", por lo que ha hecho un llamamiento a las empresas para que "cumplan, de manera escrupulosa, con la ley de prevención de riesgos laborales".

Ha expuesto CCOO que durante el curso 2026 "Navarra fue el segundo peor territorio en el índice de incidencia por número de personas trabajadoras, sólo por detrás de Islas Baleares". "Además, los cuatro grandes sectores (agro, industria, construcción y servicios) superan ampliamente las medias de incidencia del Estado. La siniestralidad laboral es el peor indicador socioeconómico de la Comunidad foral", ha señalado.

Por ello, ha indicado que "es necesario y urgente que el Gobierno de Navarra no escatime recursos: la salud laboral debe ser una prioridad del Ejecutivo". "Las empresas deben tomarse en serio la salud laboral de sus plantillas y cumplir, de manera escrupulosa, la ley de prevención de riesgos laborales", ha afirmado, para indicar que "las vidas que se pierden en el trabajo representan una injusticia intolerable para la víctima y para el conjunto de la clase trabajadora".