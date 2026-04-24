Esther Fernández Arjonilla " Hablar de generalizaciones no es el sentir mayoritario de los jueces de violencia de género"

La juez decretó este jueves la puesta en libertad del hombre encarcelado el pasado día 14 tras la muerte dos días antes de su expareja, que se precipitó cuando se descolgaba desde una ventana del domicilio de él, un tercer piso, en el barrio pamplonés de San Jorge. Está investigado por un delito de detención ilegal y otro de quebrantamiento de medida cautelar. Tras una comparecencia celebrada ayer, en la que la fiscalía solicitó la libertad provisional, la titular de la plaza nº 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona acordó dicha medida al considerar que el imputado "no puede alterar ya pruebas" y las penas por las que podría ser condenado "permiten acordar otras medidas menos gravosas" para asegurar su presencia a disposición de la justicia. Al respecto, la magistrada ha impuesto al investigado la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, así como el deber de comunicar los cambios de domicilio.

Sin pruebas para mantener en prisión

Una decisión que ha explicado en Onda Cero Esther Fernández Arjonilla, titular de juzgado de violencia sobre la mujer de Pamplona: "La prisión es una medida extraordinaria que debe darse solamente en los casos expresamente establecidos en la ley. No puedo hablar de la instrucción, pero de las pruebas que hemos obtenido no existen motivos racionales para mantenerle en prisión. No ha sido pedida tampoco por el Ministerio Fiscal y no está personada la acusación particular. Así se ha acordado asegurando la presencia del investigador con otros mecanismos que la ley establece para estos casos".

Polémicas palabras juez violencia mujer Madrid

Fernández, por otra parte, se ha referido a las palabras del titular del juzgado numero 8 de la mujer de Madrid, David Maman, que en unas polémicas declaraciones dijo en una conferencia que se han otorgado "múltiples ventajas a las mujeres" para denunciar en los casos de violencia de genero. Para la titular de violencia de genero generalizaciones de este tipo no ayudan: "No conozco personalmente a ese magistrado y desconozco por qué hace esas manifestaciones y en base a qué elementos probatorios, pero desde luego las órdenes de protección que se conceden en nuestro país se conceden por resolución judicial. Esas manifestaciones, si no vamos con números y con casos concretos, generalizaciones en estos casos nunca ayudan". A este respecto ha recordado que "la práctica general de los juzgados es la resolución motivada y, que hablar de generalizaciones no es sentir mayoritaria de los jueces de violencia de genero"