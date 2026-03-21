Este Osasuna nos gusta

El equipo de Lisci buscó la victoria desde el principio del encuentro, donde las intervenciones del portero del Girona Paulo Gazzaniga, salvaron al equipo catalán.
Víctor fue una pesadilla para la defensa visitante y tuvo varias ocasiones para adelantar a Osasuna. También Budimir acechó con peligro el área de Gazzaniga. Quién la sigue la consigue y, en el minuto 79, tras un gran centro de Kike Barja, el delantero croata batió al portero del Girona con un buen remate de cabeza, marcando su decimotercer gol en liga.
A partir de ahí el Girona intentó acercarse a la portería defendida por Sergio Herrera y lo hizo un par de ocasiones pero sin demasiado peligro. En las postrimerías del encuentro tuvo el segundo Raúl García de Haro que falló de manera incomprensible ante Gazzaniga y el Girona aún tuvo tiempo de poner nerviosos a los rojillos con algún remate.
Es un lujo para Osasuna tener jugadores como Budimir o Víctor, bien arropados por Aimar, Javi Galán, Rubén o Kike Barja, capaces de generar tanto peligro en el área contraria.