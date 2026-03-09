Empate de Osasuna más bien decepcionante

Desde el Bar La Botería en la Avenida Roncesvalles de Pamplona Amaya Zarranz, Alfonso Ramírez y Asier Cotelo analizan junto con Javier Saralegui el empate a dos goles de Osasuna contra el Mallorca conseguido in extremis por el conjunto rojillo después de ir perdiendo 0-2 en El Sadar contra un rival que sigue en puestos de descenso.

Los contertulios opinan sobre los mensajes lanzados en la previa por Alessio Lisci calificando el encuentro de "casi una final" y la respuesta y el juego que ofreció el equipo durante 75 minutos de partido, que no se correspondió con esa trascendencia dada al encuentro por el entrenador. También valoran el juego del equipo parecido al de Valencia y, en el aspecto positivo, la reacción de un Osasuna liderado por Kike Barja que logró en cinco minutos empatar a dos y pudo ganar (y perder) el partido en la prolongación.

Aprovechando la presencia del que fuera directivo y uno de los artífices del fichaje de Braulio Vázquez y José Antonio Prieto "Cata" hace nueve años por Osasuna, Alfonso Ramírez, los colaboradores se pronuncian sobre su acierto, contando Ramírez cómo fue el proceso de su fichaje y la reunión clave en Briviesca para que Braulio comenzara su etapa de director deportivo que se prolongará al menos hasta 2029.

Además se comenta la inconveniencia del hecho de que la portavoz del colectivo Sadar Bizirik en la marcha silenciosa al Sadar en la previa del partido, Oihane Agirregoikoa, sea a la vez secretaria del Órgano para la Defensa del Socio, por cuanto Agirregoikoa pidió en sus declaraciones la dimisión de la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, por las cargas policiales tras el Osasuna - Real Madrid sin valorar la actuación de los miembros de Indar Gorri que trataron de evitar de forma violenta la identificación del menor que lanzó una botella llena de líquido al terreno de juego durante el partido. Los contertulios señalan que de esta forma pierde la imparcialidad que debería tener como miembro del órgano para la defensa del socio mientras se investiga lo sucedido de manera interna.