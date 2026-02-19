Las doce escuelas infantiles municipales de Pamplona ofertan 1.131 plazas de cara al próximo curso

El lunes 23 de febrero se abre el plazo de presentación de solicitudes de plaza para el curso 2026-2027 en las doce escuelas infantiles municipales de Pamplona. Se ofertan un total 1.131 plazas dirigidas a niños y niñas de 0 a 3 años, de las que muchas de ellas estarán ocupadas por quienes continuarán el curso que viene en las mismas escuelas. Este plazo para nuevas preinscripciones concluirá el 6 de marzo.

Calendario

Como en años anteriores, para facilitar a las familias la tramitación de las solicitudes, el organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona va a habilitar una oficina presencial en el Museo de Educación Ambiental en la que se ofrecerá ayuda técnica para cumplimentar y remitir esas solicitudes. El horario de esa oficina será de lunes a viernes por la mañana, de 8.30 a 14.30 horas. Deberá solicitarse cita previa a través del trámite de la sede electrónica municipal 'Solicitar o anular cita previa' o del número de teléfono 948 420 098, informan desde el Ayuntamiento de Pamplona. Se podrá solicitar plaza en las escuelas infantiles para niños y niñas que hayan nacido en los años 2024 y 2025 y también en 2026, hasta el 11 de mayo. Se podrá preinscribir a niños y niñas no nacidos en el momento de la presentación de la solicitud, cuya fecha prevista de nacimiento sea el primer semestre de 2026, presentando la documentación (informe médico) que así lo justifique. La continuidad en el proceso estará condicionada a que el nacimiento se produzca efectivamente hasta el 11 de mayo. Para cada niño o niña se presentará una única solicitud.

Las solicitudes se realizarán a través de la plataforma Educa, bien las familias directamente, bien con la ayuda que se ofrece en esa oficina del Museo de Educación Ambiental. El estado provisional de cada solicitud será visible para las familias que la presentan en ese mismo portal Educa el día 22 de abril, pudiendo presentarse reclamaciones del 23 al 29 de abril. La lista provisional de niños y niñas admitidas se publicará el 6 de mayo, hasta el 12 se podrán presentar reclamaciones y el 15 de mayo se harán públicas las listas definitivas. La matrícula se realizará entre el 18 y el 22 de mayo.

Jornada completa

Las 1.131 plazas ofertadas en las doce escuelas infantiles municipales se reparten en 1.006 plazas de jornada completa, un 88,9%, y 125 plazas en media jornada, es decir, un 11,1%. Haurtzaro, Mendillorri y Donibane ofertan 88, 104 y 104 plazas, respectivamente, en castellano, mientras que Izartegi cuenta con 84 plazas en euskera. Mendebaldea oferta en sus 88 plazas castellano y euskera. Fuerte del Príncipe - Printzearen Harresi, Hello Buztintxuri y Lezkairu tiene un modelo lingüístico de castellano con actividades en inglés y de euskera con actividades en inglés. Cuentan con 116, 88 y 116 plazas. Hello Azpilagaña, Hello Egunsenti y José María Huarte apuestan por el castellano con actividades en inglés en sus 123 plazas (82 en jornada completa y 41 en media jornada), 72 plazas de jornada completa y 52 plazas de media jornada, respectivamente. Goiz Eder cuenta con 96 plazas, 64 a jornada completa y 32 a media jornada, en euskera y en castellano con actividades en inglés.

Todas las escuelas de media jornada tendrán horario de entrada de 8 a 9 de la mañana y salida de 12 a 13 horas, con una estancia máxima de cuatro horas. Las escuelas de jornada completa ofertan una jornada máxima de siete horas, con un horario máximo de apertura del centro de 7.30 a 16 horas.