La división entre los grupos del Parlamento imposibilita aprobar una declaración sobre la crisis en Ceuta

Los grupos del Parlamento de Navarra han evidenciado este lunes sus diferentes visiones respecto a la crisis de Ceuta tras la entrada de decenas de miles de migrantes los días 30 y 31 de julio, y estas discrepancias han impedido que se pudiera aprobar una declaración institucional al respecto de este tema en la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo foral. Los grupos han registrado cinco declaraciones, pero ninguna de ellas ha recabado la unanimidad requerida en la Junta de Portavoces para su aprobación.

Propuesta UPN

En concreto, UPN ha presentado un texto para que el Parlamento de Navarra manifestara su "apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta y con todos los y las ceutíes ante el asalto sufrido los pasados 30 y 31 de julio". PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra, mientras que Vox se ha abstenido, y UPN y PP han votado a favor. La declaración reprobaba "la insuficiente y tardía respuesta del Gobierno de España ante la gravedad de estos hechos" y mostraba el "desacuerdo con que no se hayan adoptado desde el primer momento medidas suficientes para garantizar el control efectivo de la frontera y evitar con ello la situación extraordinaria que ha roto la normal convivencia existente con anterioridad en la Ciudad Autónoma". Asimismo, condenaba "los insultos, amenazas, intimidaciones o cualquier forma de coacción dirigidos contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación por parte de una minoría de las personas asistentes a la concentración frente al Ayuntamiento de Pamplona".

Propuesta socios y Bildu

Por su parte, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han presentado conjuntamente una declaración que tampoco ha recabado la unanimidad, ya que UPN, PPN y Vox se han abstenido. El texto de estos grupos manifestaba la "solidaridad con la ciudadanía de Ceuta y con las personas afectadas por la situación extraordinaria allí vivida, así como con las familias de las personas fallecidas", y defendía "una respuesta basada en la cooperación institucional, la solidaridad, la legalidad y el pleno respeto a los derechos humanos, garantizando especialmente la protección y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados". También condenaba cualquier forma de violencia contra los profesionales de la información, representantes públicos y demás personas que "hayan sido víctimas de estas conductas".

Propuesta PP y Vox

El PPN ha presentado una declaración que ha recibido el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. UPN la ha apoyado y Vox se ha abstenido. La declaración de los 'populares' expresaba el "firme apoyo, solidaridad y cercanía con la Ciudad Autónoma de Ceuta" y reafirmaba "la inquebrantable pertenencia de Ceuta a España". Además, instaba al Gobierno de España a "proceder a la identificación de todas las personas que hayan accedido irregularmente a territorio español a través de Ceuta durante estos acontecimientos y a promover y ejecutar, cuando legalmente proceda, su retorno efectivo a Marruecos". Por último, Vox ha presentado una declaración para que el Parlamento de Navarra reafirmara "la plena e indiscutible soberanía española sobre Ceuta, Melilla, las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera, isla del Perejil, y las islas y peñón de Alhucemas, plazas y lugares de soberanía española en el norte de África". Han votado en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PPN lo han hecho a favor.