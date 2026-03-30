Detenidos en Peralta una mujer de 80 años y un varón de 64 por un delito de tráfico de drogas

Una mujer de 80 años y un varón de 64, ambos con antecedentes policiales, han sido detenidos este fin de semana en Peralta como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Según han informado desde la Policía Foral, el dispositivo comenzó tras recoger en la comisaría comarcal diferentes denuncias y múltiples quejas vecinales de "las prácticas delictivas que presuntamente realizaba la pareja" desde el domicilio de la detenida, por posible venta de drogas. De las investigaciones practicadas se pudo comprobar que ambas personas contaban con antecedentes policiales, y se evidenció el "continuo trasiego de personas" por el domicilio, ubicado en la parte alta de Peralta, y que tras una breve estancia abandonaban el mismo.

Registro inmueble

Las incautaciones, los restos de papelinas de aluminio, recortes de bolsas de plástico y diferentes pipas caseras de plástico "formaban parte del paisaje de los alrededores de la vivienda". Todo ello motivó la solicitud de entrada y registro al Juzgado de Instrucción nº2 de Tafalla, Tras obtener la autorización, el Grupo de Intervenciones especiales (GIE) accedió al inmueble para su registro. En dicho registro, los investigadores se incautaron de 113 dosis de heroína y cocaína, sustancias para su corte, 1.620 euros en efectivo, básculas y material diverso para la manipulación de la droga. Por todo ello se procedió a la detención de la mujer y del varón (que además realizaba labores de vigilancia), quienes fueron puestos a disposición judicial junto con el correspondiente atestado policial, siendo posteriormente decretada su puesta en libertad.