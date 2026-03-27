Los rivales de Osasuna, a examen

Los 37 puntos conseguidos al segundo intento, contra el Girona, suponen el hito definitivo para empezar a hablar de la lucha por Europa como segundo objetivo, y desde ya prioritario, de Osasuna. Es cierto que faltan por conseguir 4 ó 5 puntos para lograr la salvación matemática, pero viendo cómo está la clasificación de la liga y quiénes son los rivales en la zona media alta de la tabla, Luca Ciordia y Diego Alonso "Elandante" coinciden con Javier Saralegui en que se debe hablar ya de pelear por una clasificación europea.

Al mismo tiempo, los contertulios aclaran que lo más probable es que no sea un fracaso no lograr esa clasificación siempre que el equipo compita como lo hizo contra el Girona, victoria que analizan con el ejercicio defensivo en bloque del equipo y la aportación en ataque de Víctor Muñoz y Kike Barja como claves. Añadiendo, claro está, el gol de Budimir.

Diego Alonso considera que para que Osasuna llegue a los 52 puntos que suelen suponer una clasificación europea el equipo debe mejorar sus prestaciones fuera de casa, porque con lo del Sadar no será suficiente. Luca Ciordia analiza a los rivales y ve casi en caída libre al Espanyol. El Betis no demuestra el poderío de principio de temporada y está concentrado en terminar bien la competición europea, al igual que el Rayo Vallecano. Por abajo el Valencia puede unirse a una pelea en la que ya está, sorprendentemente, el Getafe.

El próximo partido contra el Alavés puede ser el inicio de esa mejoría de juego y resultados lejos de Pamplona. Se antoja uno de los desplazamientos más accesibles teniendo en cuenta que en poco tiempo Osasuna visitará San Mamés.