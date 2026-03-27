La final del Manomanista se jugará en el Navarra Arena el 31 de mayo

Navarra volverá a acoger la Final del Campeonato Manomanista de Pelota, el Torneo por excelencia de la pelota a mano profesional. El festival será uno de los nueve incluidos en el acuerdo firmado entre NICDO y Pelota Pro Liga para la celebración de partidos de pelota en el Navarra Arena en este 2026.

La entidad que gestiona la pelota a mano profesional tiene ya suscritos acuerdos con el Gobierno de La Rioja, la Diputación de Guipúzcoa y el Gobierno de Navarra, en este último caso a través de NICDO. Hay competencia entre las diferentes provincias y Comunidades Autónomas para llevarse sobre todo las finales de los torneos, por lo que los acuerdos conllevan una contraprestación que luego retorna a las ciudades en forma de generación de actividad económica.

Este es el calendario de partidos de pelota que habrá en el Navarra Arena en lo que queda de año, toda vez que ya se ha disputado un partido de liguilla y uno de semifinales del Campeonato de Parejas:

29-03.- Final del Campeonato de Parejas

11-04.- Cuartos de Final del Campeonato Manomanista

31-05.- Final del Campeonato Manomanista

07-07.- Final del Cuatro y Medio del Torneo de San Fermín

11-07.- Liga de Semifinales Torneo San Fermín

02-10.- Semifinales del Masters

04-10.- Final del Masters

El consejero delegado de Pelota Pro Liga, Joserra Garai, se ha mostrado muy satisfecho con el acuerdo y no ha descartado ampliarlo otros años en función de la voluntad de NICDO y de la afición pelotazale: "Nosotros vamos donde nos pide la afición", ha señalado, destacando que los festivales en el Navarra Arena están funcionando incluso durante las Fiestas de San Fermín. De hecho este año se jugará no solo la Final del Cuatro y Medio el 7 de julio sino uno de los festivales del Torneo de Parejas, en concreto el del sábado 11 por la tarde. Eso permite programar por la noche en un Labrit que se complementará con el Arena para festivales con mayor aforo.