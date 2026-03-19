Desafío Empresas 2026, una edición de récord

El próximo sábado 21 de marzo se pone en marcha la décimo octava edición del Desafío Empresas. Sesenta y dos compañías con sede en Navarra han aceptado el reto registrando a sus plantillas en alguna de las 17 actividades que se desarrollan en esta ocasión. En total están inscritas 3.321 personas, de las cuales un 42,6% son mujeres (1.416), lo que hace de esta edición que comienza la más numerosa de las celebradas hasta la fecha. Hasta ahora el récord de participación lo ostentaba la edición de 2019 con 3.286 inscripciones.

Fomentar el bienestar corporativo y los hábitos saludables, cuidar el clima laboral y favorecer el programa interno de Responsabilidad Social Corporativa están entre los principales objetivos y son las grandes motivaciones empresariales para participar. De entre todas las actividades presentes este año destaca el torneo de realidad virtual, que debuta en el programa, el torneo de frontenis y la gymkana de orientación que se recuperan para el Desafío Empresas. Además, se han creado dos juegos específicos para esta edición como son “La Mariblanca”, un juego de escape por las calles de Pamplona y “The Room”, un nuevo reto de investigación que se realizará en el Palacio de Olza.

Como cada año el Desafío Empresas se presenta bajo un lema, es esta ocasión Collective Power, unidad y estrategia, que viene a reforzar el compromiso fundacional del Desafío Empresas como es el de visibilizar la importancia de cohesionar los equipos corporativos para mejorar el día a día de las organizaciones.