Una derrota de Osasuna difícil de explicar

Osasuna perdió 3-2 contra el Celta en El Sadar en una derrota difícilmente explicable. Los contertulios de "Caliente Caliente" Alfonso Ramírez, Javier Trigo y Nacho Lassa analizan los goles a favor y en contra de Osasuna, el penalti mandado al larguero por Budimir y otras acciones clave del encuentro partiendo de la premisa de que Osasuna jugo bien e hizo progresos respecto a otros encuentros, como por ejemplo poner buenos centros para el delantero croata o buscar ampliar la renta de goles cuando había remontado el 0-1 inicial.

Las posiciones de los futbolistas, la ausencia de un líder claro en el campo, las dudas en defensa o los errores individuales groseros de otros partidos tienen también su comentario en la tertulia realizada desde el Bar La Botería en la Avenida Roncesvalles de Pamplona. La Copa del Rey el miércoles y los próximos desplazamientos a Oviedo y Sevilla se ven como los siguientes campos de prueba de un equipo que ahora debe mejorar fuera de casa una vez ha comenzado a ser derrotado en su estadio hasta ahora fortín.

En otro orden de cosas Alfonso Ramírez, actual Presidente de la Junta Electoral del Club Atlético Osasuna adelanta en "Caliente Caliente" que se presentará a la reelección del cargo dentro de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del mes de noviembre en la que se renovarán el Órgano para la Defensa del Socio, la Junta Electoral o la Comisión de Control Económico de la entidad.