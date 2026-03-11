Carrera solidaria

La DDB Extreme, carrera solidaria en favor de la Asociación "No me toques"

Los amigos de David Botín García-Planas organizan una carrera solidaria en su memoria.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

La Asociación DDB Extreme organiza desde hace unos años la carrera DDB Extreme en memoria de David Botín García-Planas, fallecido en un accidente marítimo en el año 2022. Desde entonces sus amigos y conocidos le homenajean con uno de los aspectos en los que él destacaba, el deporte. Diego Valiente nos explica en Radioestadio Navarra la carrera de este año y el fin solidario que lleva aparejado, como el de ediciones anteriores.

Esta vez los beneficios de la carrera serán para la Asociación "No Me Toques" que ayuda a menores víctimas de violencia sexual. Diego nos cuenta los pormenores de la organización de una carrera y los detalles de la misma para todos los que quieran participar, con un recorrido circular de 10 kilómetros con salida y llegada en Cizur Menor.

