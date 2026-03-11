La DDB Extreme, carrera solidaria en favor de la Asociación "No me toques"

La Asociación DDB Extreme organiza desde hace unos años la carrera DDB Extreme en memoria de David Botín García-Planas, fallecido en un accidente marítimo en el año 2022. Desde entonces sus amigos y conocidos le homenajean con uno de los aspectos en los que él destacaba, el deporte. Diego Valiente nos explica en Radioestadio Navarra la carrera de este año y el fin solidario que lleva aparejado, como el de ediciones anteriores.

Esta vez los beneficios de la carrera serán para la Asociación "No Me Toques" que ayuda a menores víctimas de violencia sexual. Diego nos cuenta los pormenores de la organización de una carrera y los detalles de la misma para todos los que quieran participar, con un recorrido circular de 10 kilómetros con salida y llegada en Cizur Menor.