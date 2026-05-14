Dani Saldise: "Necesitamos al público el sábado, de verdad notamos su apoyo"

Hacía años que el Club Deportivo Xota no se veía en una situación tan delicada como la de esta temporada. La principal diferencia es que este año no se veía venir. En otros cursos las limitaciones para confeccionar la plantilla unida a las lesiones durante los partidos iban metiendo al equipo en la parte baja en un escenario más o menos previsto, pero esta vez no se esperaba. Está claro que los resultados del equipo y una muy mala dinámica en los últimos meses le han hecho permanecer en la zona baja desde el ecuador de la liga y que los jugadores han sido plenamente conscientes de ello, pero en el fondo todos pensaban, cuerpo técnico y directiva incluidos, que se podía salir de ahí.

Hace un mes la junta tomó la difícil decisión de relevar a Miguel Hernández del banquillo, y se dieron las circunstancias para el regreso tres temporadas después de Imanol Arregui. Con poco tiempo para cambiar cosas el equipo ha seguido perdiendo encuentros hasta que ganó el derbi a un Ribera Navarra ya descendido, y las cuentas propias y ajenas se han ido cumpliendo hasta llegar a la última jornada de liga, en la que el Xota necesita empatar para sumar un punto y mantener la categoría. Tiene ganado el golaveraje particular con Alzira, por lo que un punto será suficiente.

Pero en fútbol sala hablar de empates es ser ingenuo, porque no es un resultado habitual ni, como mínimo, un resultado que se pueda jugar a mantener. Cualquier acción en los últimos segundos hace encajar un gol sin tiempo de reacción y podría condenar al equipo. De todo esto, del partido contra Córdoba, de hacer los deberes propios, de lo no hecho durante la temporada y de cómo manejar y afrontar una situación así hablamos en esta entrevista en Radioestadio Navarra con Dani Saldise, capitán y uno de los emblemas del equipo.

Para la próxima semana quedará el proceso del relevo en la presidencia del club toda vez que la Junta actual que encabeza Tatono Arregui ha anunciado su decisión de salir de la primera línea de la entidad.