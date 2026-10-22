El Cuatro y Medio y el Mundial, en marcha

La pelota a mano profesional se encuentra inmersa en el primer torneo oficial de la temporada una vez pasado el verano y el Masters. El Campeonato del Cuatro y Medio disputa este fin de semana los partidos de la segunda jornada de la liguilla con mucho en juego: la jornada es clave para determinar sobre todo quién se queda sin opciones y quién sigue vivo de cara a optar a las semifinales.

El pelotari de herramienta y canchero del frontón Labrit Txiki Urós comenta con Javier Saralegui en Radioestadio Navarra los partidos disputados hasta el momento, con la agradable frescura que está aportando Murua al torneo y las derrotas de Ezkurdia y Laso en la primera jornada después de unos grandes partidos disputados y ganados por sus rivales, el vigente campeón Peio Etxeberria y un dominador Peña II, respectivamente.

Este fin de semana el Ereta de Tafalla acogerá precisamente el duelo entre Murua y Peio Etxeberria, mientras que en el Labrit se disputará el Elordi - Ezkurdia de perdedores de la primera jornada.

Por otro lado se está disputando en Argentina el Campeonato del Mundo de Pelota Vasca en todas sus modalidades. Txiki nos pone al día del papel que España y los navarros de la selección están desempeñando, con alguna clasificación para la final ya conseguida y con semifinales contra Francia muy duras en otras modalidades.