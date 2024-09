Cristina Ibarrola: "Si María Chivite quiere trabajar para el bienestar de los navarros, ahí nos va a tener"

Unión del Pueblo Navarro reitera su oferta de diálogo en este inicio de curso político. El anuncio no ha venido acompañado de una llamada formal a la sede socialista, pero UPN dice que sigue abierto a acordar con el PSN aquellas cuestiones que sean beneficiosas para los navarros.

En La Brújula de Navarra la Presidenta del partido regionalista, Cristina Ibarrola, ha insistido en que el congreso de su formación marcó como única línea roja para el diálogo EH Bildu. Con el resto de formaciones se puede llegar a acuerdos. La declaración de intenciones no se ha visto acompañada de conversaciones formales entre partidos: "María Chivite ha elegido a EH Bildu como socio único. No socio preferente, sino socio único. Si quiere trabajar para el bienestar de los navarros y para buscar soluciones para Navarra, en todos esos ámbitos ahí nos va a tener", afirma.

De las tres dimisiones de los últimos meses en UPN dos de ellas, las de María Jesús Valdemoros y María Echávarri, lo han sido por no encontrar ambas su sitio en el partido. La Presidenta del partido asegura que no valora ninguna salida de ningún partido político más allá del respeto de cada decisión: "Respeto las decisiones personales de todas aquellas personas que tiene un puesto de responsabilidad, porque no podemos ahondar en eso. Pero hay mucha, mucha, mucha gente dentro de UPN, que sigue siendo el partido principal de Navarra, con muchas de trabajar para darle la vuelta a la situación actual de Navarra, y en eso me centro".