Miguel Etxeberria: "Esta permanencia afianza el proyecto de Beti Onak"

Replasa Beti Onakha aprobado con nota una nueva temporada en la máxima categoría del balonmano femenino español. Y la buena nota se la da, y la quiere destacar, su entrenador, Miguel Etxeberria: "En la primera vuelta y en la Copa de la Reina salió todo rodado. Era un poco injusto quedarse con el sabor de boca de la segunda vuelta, que nos ha costado un poco más. Viéndolo globalmente y con perspectiva la temporada ha sido buena y hay que darle el valor que se merece".

Miguel ha renovado su contrato con el equipo "Yo aquí en casa estoy muy bien. Me siento muy valorado. Mientras la gente confíe en mí yo estoy cómodo, creo que tengo que aportar, me veo con fuerzas y dónde mejor que en casa rodeado de los míos. Hay momentos en la temporada en la que las cosas no salen bien y te puedes replantear todo por el bien del equipo, pero seguiremos dando guerra. El entrenador considera que esta permanencia supone para el equipo y el club "otro pequeño paso más. Es seguir afianzando el proyecto, que se vea que es estable, que es de verdad. Somos el equipo que lleva tres años y que queremos que dure mucho más, y tenemos esa gente joven del equipo que va dando pasos adelante, que tiene minutos, que los aprovecha y va ganándose un nombre en el equipo y en la liga".

Los finales de liga tienen a veces momentos ingratos para un entrenador como son las salidas de jugadoras de la plantilla: La próxima temporada no estarán Valeska Lovera, Adriana Mallo y Eider Hernández: "Llevan años aquí, nos han dado mucho y nos han hecho crecer, han vivido el primer ascenso o la permanencia tan sufrida. Se van contentas pero a la vez con pena de haber disfrutado aquí y haber vivido todo lo que estamos viviendo". También habrá incorporaciones: "Estamos contentos con los nombres que hemos podido traer, nos van a dar un plus y que ese talento que tenemos aquí que se vea reforzado con ellas y demos otro paso más que con un poco de experiencia podríamos dar otro pasito", concluye.