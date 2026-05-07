El cartel ‘La Cuadrilla’, de la pamplonesa Marta Garatea, será la imagen de los Sanfermines 2026

‘La Cuadrilla’ será el cartel que represente las fiestas de San Fermín este 2026. La obra, de la pamplonesa Marta Garatea Almagro, ha sido elegida por votación popular con el 24,26% de los votos, en un año que ha batido récord de participación desde que se tienen registros. Este año, un total de 10.712 personas han emitido su voto a través de las distintas vías habilitadas por el Ayuntamiento de Pamplona. La cifra supera la de 2019, hasta ahora la más numerosa, cuando se registraron 10.629 votos. Los datos, además, cobran mayor relevancia al tener en cuenta los días habilitados para la votación, que este año han sido 11 frente a los 15 de 2019. Así las cosas, la media de votación diaria registrada en esta edición es de 973,8 votos, casi 100 votos diarios más que los emitidos el año pasado.

Votaciones

Como en ediciones anteriores, un jurado profesional había seleccionado diez obras entre los 488 trabajos presentados al certamen en esta ocasión. Esas diez obras se han sometido a votación popular durante once días, del 24 de abril a 4 de mayo. ‘La Cuadrilla’ ha resultado la elegida, con uno de cada cuatro votos emitidos (2.599 en total). En segunda posición ha quedado la obra ‘Juntos’, que ha recopilado el 18,56% de los votos (1.988), y en tercer lugar se ha situado el cartel ‘Postal de San Fermín: la noche encendida’, con el 14,71% de los votos emitidos (1.576). Un año más, el voto online ha sido el más numeroso. De los 10.712 votos emitidos, 7.503 se han registrado a través de internet, en las web pamplona.es y pamplonaescultura.es, donde se habilitaron enlaces directos para poder participar en la votación. Estos datos suponen el 70% de los votos emitidos. Por su parte, la red Civivox ha recogido un total de 3.090 votos presenciales, en las urnas instaladas para la votación en todos los centros de la ciudad. La votación a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100) ha recibido 119 votos. Como en ocasiones anteriores, únicamente se podía emitir un voto por persona, entre las empadronadas en Pamplona. Para ello, se habilitaron distintas herramientas de control, como la solicitud del DNI de la persona participante y, en el caso del voto online, una confirmación posterior del voto a través del correo electrónico. En esta edición, se han detectado 695 votos nulos.

Imágenes

Marta Garatea Almagro (Pamplona, 1995) ha hecho de ‘La Cuadrilla’ una obra coral, donde se recogen todos los momentos importantes para ella de las fiestas de San Fermín. El cartel aprovecha cada milímetro, cada espacio, para destacar alguno de los elementos más representativos de la fiesta “con cariño, mucho detalle y color”, tal y como ha explicado la artista durante la presentación. “No me quería dejar ninguna escena por representar, ya que son unas fiestas con mucha magia, donde se hace mucha piña y me encantaría que todos nos viéramos representados un poquito en el cartel, porque lo que hace a estas fiestas espaciales son los momentos que vivimos con nuestros seres queridos”, ha añadido. El cartel, diseñado a mano con el programa Procreate y retocado en Photoshop, se estructura en una composición dividida en cuatro partes: el título, el marco, la cuadrilla en el centro y la Ciudadela de noche. El centro de la imagen lo componen ese ‘San Fermín 2026’ sobre una cuadrilla de personas diversas, entre ellas, el propio santo y, a su derecha, un toro. Todos desayunando chocolate con churros, sentados en un banco de la Taconera, con La Pamplonesa de fondo. El marco del cartel es un detallado recorrido visual que narra en imágenes el comienzo de la fiesta y el final, y, entre uno y otro, alguno de los momentos más significativos, como los bailes de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, la salida de las peñas, la tómbola, los pinchos, el encierro, los bailables, y las jotas desde los balcones, entre otros. Sobre toda la escena del cartel ‘La Cuadrilla’ destaca, además, un plano nocturno de la Ciudadela, con juegos artificiales en el centro.

Diseño

En el dibujo de cada uno de los elementos, predominan los colores blanco y rojo, pero también hay toques en otros colores, como el turquesa, el verde, el amarillo o los dorados, aportando calidez y energía a la vez. La obra, tal y como valoró el jurado en su preselección, consigue transmitir la esencia de los Sanfermines, “reflejando la riqueza de momentos, tradiciones y vivencias que conforman las fiestas”. La obra, dinámica y llena de actividad, se transforma en una composición “muy viva y llena de escenas que evocan el carácter colectivo y participativo”, y la abundancia de elementos “contribuye a esa sensación de intensidad y desenfreno propia de los Sanfermines”. Esta es la primera vez que los Sanfermines se verán representados por un cartel que recoja todos, o al menos una gran parte, de los momenticos de la fiesta. Tradicionalmente, los carteles elegidos se centran en un único elemento, como el encierro, los gaiteros, los toros, el chupinazo, los dantzaris, los corredores o Caravinagre, por ejemplo. El año pasado, por ejemplo, el cartel representaba la ropa blanca tendida de los balcones, obra de Sandra Nadal Vital. Quizás el cartel que más podría aproximarse en concepto es el de 1990, de Mikel Urmeneta, que representaba una vorágine de gente festiva y siluetas blancas sobre fondo azul. La imagen incluía siluetas de espacios como la fachada del Ayuntamiento, el kiosco de la Plaza del Castillo y la torre del gallico de San Saturnino; también las peñas, el encierro, las charangas y gente danzando y brindando, jugando con el blanco de las formas y el rojo de los pañuelos.

Marta Garatea

La ganadora del cartel de Sanfermines apuesta, sobre todo, por la técnica digital para realizar sus obras. Ilustradora freelance, hace uso del Ipad y el programa Procreate para dar forma a sus ideas y creaciones, aunque las técnicas tradicionales de rotuladores y cuaderno siempre están presentes. Con una creciente inquietud en torno al arte y la representación de mundos mágicos y creaturas encantadas, estudió Artes Gráficas en el Centro de Cómic Escola Joso de Barcelona, aunque consciente de que su verdadera pasión era la ilustración, dando vida a historias fantásticas tanto para niños como para adultos. Su trayectoria profesional le ha llevado a trabajar como dibujante de cómic en ‘El Jueves’, a ser profesora de cómic en Escola Joso y a trabajar como diseñadora en WKND. También ha ilustrado varios libros de texto de la editorial SM y el libro ‘Cien veces yo’, de El Barco de Vapor. El año pasado, diseñó también el cartel de la marcha ciclista de ‘La Masa Crítica’, en un estilo muy similar al del cartel ganador de los Sanfermines 2026.