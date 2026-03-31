El Campeonato de España de Gimnasia Rítmica Adaptada se celebra en Pamplona

El Club "Otra Mirada" de gimnasia rítmica adaptada y el Club de Gimnasia Rítmica de Galar organizan este año el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica Adaptada. Será el domingo 12 de abril en el polideportivo de la Universidad Pública de Navarra, y llevan trabajando en ello desde hace dos años, cuando presentaron su candidatura a FEDI, la Federación Española de Deportes para personas con discapacidad Intelectual.

En Radioestadio NavarraUsúe Zulet, madre de una gimnasta y voluntaria en la organización, y Sandra Pérez, entrenadora del equipo "Otra Mirada" y del Club de Gimnasia Rítmica de Galar, explican los pormenores de la organización del Campeonato, los requisitos logísticos y deportivos, la participación de los inscritos, con 21 clubes de 19 provincias de España, los horarios y el sistema de competición, la manera de puntuar de los jueces y el trabajo que están desarrollando las gimnastas de "Otra Mirada" para competir lo mejor posible y disfrutar sin presión de la experiencia de participar en un Campeonato de España de su modalidad.