Braulio Vázquez: "Necesitamos recuperar el estímulo"

La dirección deportiva de Osasuna ya ha hecho una reflexión y balance de cómo ha sido una temporada que terminó de manera agónica consiguiendo la salvación gracias a un rival y no por méritos propios. Los tuvo llegar a 42 puntos, evidentemente, pero la gestión del último ciclo de partidos fue deficiente por parte de todos y eso ha hecho ver a Braulio Vázquez que lo mejor era cambiar ahora de entrenador.

Tal y como adelantó esta emisora, la decisión de prescindir de Alessio Lisci para la segunda temporada que tenía firmada no supone un coste económico para el club: había una cláusula liberatoria si no se cumplía un hito deportivo que efectivamente no se logró, y eso habilitaba a Osasuna a poder decidir la continuidad del técnico. Braulio Vázquez explicó en su comparecencia de balance de temporada qué valoró para decidir la destitución del entrenador.

El director deportivo explica también la situación y el rendimiento de la plantilla, en la que no habrá un cambio de ciclo ni una revolución a pesar del rendimiento de varios jugadores por debajo de sus posibilidades: de hecho al asegurar que varios de ellos necesitan un estímulo para alcanzar su máximo rendimiento se deja entrever que los métodos e instrucciones de Alessio Lisci no motivaban lo suficiente a los jugadores y no les permitían poner en juego todo su fútbol.

Braulio explica la situación de Osasuna Promesas y la cantera, asegurando que no hay ahora mismo jugadores que puedan dar el paso al primer equipo, y trata de concienciar a los aficionados de que no se puede perder la humildad de estar peleando por asegurar la permanencia: Osasuna se equivocó al hablar de Europa antes de tener los 43 puntos que garantizan seguir en Primera, los futbolistas jugaron con ansiedad por ganar y se primó ir a por victorias en vez de dar por buenos determinados empates que hubieran permitido un final de temporada más tranquilo.

Escucha aquí lo más destacado de la comparecencia de cerca de una hora de duración del director deportivo del Club Atlético Osasuna, que compareció arropado por prácticamente toda la junta directiva de la entidad y con José Antonio Prieto "Cata" en la sala, secretario técnico que ha descartado la oferta del Oviedo para ser su director deportivo y que por lo tanto continuará al lado de Braulio en Osasuna.