Begoña Alfaro: “La regularización es un grandísimo avance en derechos y dignidad”

Analizamos hoy en Onda Cero con Begoña Alfaro, consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, la regularización extraordinaria personas migrantes en situación administrativa irregular aprobada por el Consejo de Ministros, que puede beneficiar a unas 500.000 personas en toda España.

Alfaro ha explicado que se trata de una propuesta “de largo recorrido”, impulsada tras años de trabajo y una importante movilización social y ciudadana. Ha asegurado que en el Ejecutivo navarro se ha recibido la noticia con satisfacción, al considerarla un “grandísimo avance” en materia de derechos y políticas de inclusión. Aunque es complicado precisar cifras exactas, la consejera estima que en Navarra podrían beneficiarse alrededor de 10.000 personas, una cifra basada en estimaciones de flujos migratorios y en la información facilitada por entidades sociales que trabajan con población migrante.

La regularización está dirigida a personas que puedan acreditar que se encontraban en España antes del 31 de diciembre, que no tengan antecedentes penales y que hayan permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud. Alfaro subraya que se trata de una competencia estatal, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero señala que el Gobierno de Navarra ya está en contacto directo con el Ejecutivo central para disponer de la máxima información posible y poder orientar adecuadamente a las personas interesadas.

Según detalla, aunque serán organismos estatales los encargados de tramitar y resolver las solicitudes, estas podrán presentarse en Navarra. El procedimiento todavía se está perfilando, pero se prevé que comience en las próximas semanas y que pueda finalizar en torno al mes de junio. Mientras tanto, desde la Dirección General de Políticas Migratorias se están preparando para reforzar los servicios de atención y dar respuesta al previsible aumento de consultas y solicitudes.

En el plano político, la consejera se muestra crítica con la oposición anunciada por el Partido Popular, recordando que en el pasado se llevaron a cabo regularizaciones similares bajo gobiernos de ese mismo signo político. A su juicio, esta postura responde a una deriva hacia posiciones más extremas en el debate migratorio. Frente a ello, Alfaro defiende una Navarra “acogedora e integradora”, que apuesta por garantizar plenos derechos a todas las personas que forman parte de su sociedad.

La consejera pone el acento en la dimensión humana de la medida, recordando que las personas en situación irregular viven con miedo e inseguridad, a pesar de contribuir activamente a la sociedad. “Son vidas con nombres y apellidos”, afirma, destacando que más de 140.000 personas de origen migrante en Navarra pasaron por situaciones similares y hoy forman parte plenamente de la comunidad. En este contexto, Alfaro considera difícilmente cuestionable una medida que busca garantizar derechos, seguridad y dignidad a miles de personas.