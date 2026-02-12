El astrofísico Fernando Jauregui anima a la ciudadanía a no perderse el eclipse del 12 de agosto, "un acontecimiento que no deja indiferente a nadie”

A seis meses del eclipse total de sol del 12 de agosto hemos hablado en Onda Cero con el astrofísico Fernando Jáuregui. Ha recordado que este fenómeno que atravesará buena parte de la Comunidad Foral es una oportunidad excepcional. Aunque eclipses solares se producen cada año en algún lugar del planeta, no es frecuente que la franja de totalidad pase por “nuestra casa”. De hecho, el último fenómeno de características similares visible en Navarra se remonta a 1905.

Jáuregui coordina la producción del documental Eclipse, un proyecto conjunto de los planetarios españoles que surgió hace un par de años ante la coincidencia de tres grandes fenómenos consecutivos visibles desde la península ibérica: el eclipse total del 12 de agosto, otro total el 2 de agosto de 2027 —visible en el sur peninsular— y un eclipse anular en enero del año siguiente. La iniciativa busca ofrecer un contenido común en todas las cúpulas del país y acercar la ciencia al público general. Aunque el estreno ha sufrido algunos retrasos en producción, el trabajo avanza a buen ritmo con la colaboración de profesionales de distintos puntos de España.

Más allá del proyecto audiovisual, el mensaje principal es claro: nadie debería perderse este eclipse. “Un eclipse total de sol no son palabras menores”, subraya el astrofísico. A diferencia de otros fenómenos astronómicos que pueden generar cierta frustración si las condiciones no acompañan, la totalidad de un eclipse —cuando la Luna cubre completamente el disco solar— provoca una experiencia impactante: el cielo se oscurece en pleno día, baja la temperatura y pueden llegar a verse estrellas.

Eso sí, insiste en la importancia de la seguridad. Mirar al sol sin protección adecuada puede causar daños graves en la vista. Es imprescindible utilizar filtros homologados si se observa directamente el disco solar durante las fases parciales. No sirven soluciones caseras como cristales ahumados, radiografías o negativos velados. Solo durante los minutos exactos de la totalidad —cuando el sol queda completamente cubierto— puede retirarse la protección y contemplar a simple vista la corona solar sin riesgo.

El eclipse del 12 de agosto tendrá además una particularidad: se producirá a última hora de la tarde, con el sol bajo en el horizonte, a unos 10 o 12 grados de altura. Para la observación astronómica no es la situación ideal, pero para la fotografía puede convertirse en una ocasión extraordinaria para integrar el paisaje con el sol eclipsado.

Navarra se prepara también para un importante movimiento de visitantes. Se habla de hasta un millón de personas desplazándose para situarse en la franja de totalidad, especialmente teniendo en cuenta la afluencia veraniega en zonas cercanas como la costa vasco-francesa.

Jáuregui recomienda planificar con antelación el lugar de observación y recuerda un “truco” útil: el llamado “día espejo”, el 30 de abril, fecha en la que el sol recorre prácticamente la misma trayectoria que seguirá el día del eclipse. Observarlo ese día a la misma hora permitirá comprobar si el horizonte está despejado y elegir la mejor ubicación.

Con el añadido de que el máximo de las Perseidas coincidirá en esas fechas, todo apunta a una jornada astronómica difícil de repetir. Una oportunidad única para vivir, en primera persona, uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza.