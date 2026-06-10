Andrea Lusarreta: “Tenemos todos los ingredientes para dar inicio a las mejores fiestas del mundo”

La Federación Navarra de Pelota es una de las cinco entidades candidatas a lanzar el próximo Chupinazo de San Fermín. Su presidenta, Andrea Lusarreta, expresa la ilusión y el orgullo con los que han recibido la noticia de su candidatura para protagonizar el Chupinazo. “La sensación fue muy buena, un orgullo tremendo”, asegura, destacando la emoción con la que afrontan la posibilidad de estar presentes en el balcón consistorial el próximo 6 de julio. La responsable federativa defiende que la candidatura llega en un momento especialmente significativo para este deporte. Según explica, “la pelota vasca está viviendo un momento mágico e histórico”, coincidiendo con el centenario de la Federación y que, además, está presidida por primera vez por una mujer.

Relación con los Sanfermines

La candidata subraya la estrecha vinculación entre la pelota vasca y los Sanfermines, una relación construida a lo largo de décadas gracias a la tradición pelotazale existente tanto en Pamplona como en el conjunto de Navarra. En este sentido, recuerda que durante las fiestas el frontón Labrit ofrece una programación continua con partidos profesionales y distintas modalidades, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro más populares para cuadrillas y aficionados. Asimismo, destaca que este año “Pamplona es capital del mundo de la pelota vasca”, un argumento que, junto al centenario de la federación y al crecimiento de este deporte, refuerza la candidatura para abrir las fiestas. “Tenemos todos los ingredientes necesarios para dar inicio a las mejores fiestas del mundo”, afirma.

Parte de la cultura

Lusarreta también reivindica su trabajo en la promoción y difusión de la pelota vasca, especialmente entre las nuevas generaciones. El objetivo es incrementar tanto el número de practicantes como el de aficionados, preservando un deporte que consideran parte fundamental de la identidad cultural navarra. De cara a la votación final, la presidenta se muestra optimista y asegura que “creemos que es ahora o nunca”, animando a la ciudadanía pamplonesa a respaldar una candidatura estrechamente ligada a la historia y tradición de los Sanfermines.