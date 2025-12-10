7 de cada 10 navarros muestran su preocupación por la crispación política

La 'Encuesta sobre la confianza ciudadana en las instituciones y su percepción en la prestación de servicios públicos en Navarra', elaborada por el Gobierno foral, recoge que la sanidad (38,8%), la vivienda (36,4%) y el paro (14,8%) son los tres principales problemas de Navarra. Así lo han dado a conocer este martes en una rueda de prensa el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y el director gerente de la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP), Rubén Auza. Asimismo, la seguridad ciudadana o los "problemas políticos" empiezan a "atisbarse" por "una parte importante" de la población como principales problemas que afectan a Navarra. "En ese sentido, hay que tomar nota", ha indicado Taberna. En su intervención, Taberna ha afirmado que Navarra "no escapa de los vientos globales y por lo tanto elementos como polarización, desinformación, falta de legitimidad institucional y negacionismo igualitario, incluso negacionismo también democrático, junto con el negacionismo climático", están presentes en la sociedad navarra.

Elementos nocivos

En este sentido, ha apostado por "reflexionar sobre estos elementos, que yo calificaría de nocivos, de tóxicos, que están emergiendo" en Navarra. Según Taberna, siendo Navarra una comunidad "con muchas fortalezas y con muchos elementos comunitarios y de civilización significativos", hay "una serie de amenazas" que hay que "tener en cuenta". De esta forma, ha emplazado a la ciudadanía, los partidos políticos, los líderes de las responsabilidades sociales, a "reflexionar" sobre esta cuestión. El estudio, realizado a 1.600 personas residentes en Navarra, mayores de 18 años, refleja que tanto Policía Foral (54,1%), como ayuntamientos (52,8%) y Gobierno de Navarra (48,4%) cuentan con una "alta confianza ciudadana", mientras que las instituciones que menos confianza presentan son los partidos políticos (12,3%), la monarquía (21,5%) y las Cortes generales (24,1%). Estos datos reflejan que la sociedad navarra "reafirma su mayor apoyo a aquellas que le resultan más cercanas y valora, en menor medida, las instituciones más alejadas de la ciudadanía".

Crispación política alta

Por otro lado, una "amplia mayoría" de la ciudadanía considera que la crispación política en Navarra es "muy alta". En concreto, un 65% de la ciudadanía considera que hay bastante o mucha crispación política en Navarra, y 7 de cada 10 ciudadanos navarros "se sienten preocupados por este hecho". Taberna ha explicado que estos datos se obtuvieron a finales de mayo "y todos conocemos que la crispación política, precisamente, no es que haya amainado en este periodo". En respuesta a si lo sucedido en torno a la adjudicación de las obras de los túneles de Belate ha podido restar confianza ante el Gobierno de Navarra, Taberna ha indicado que "habría que hacer otra encuesta, en este sentido nosotros, como Gobierno de Navarra, no tenemos los datos, pero sí que a nivel personal, incluso como de Gobierno, sí que podemos percibir" que "esta crispación política ha aumentado". "En estos momentos, lo que es el debate político en Navarra está sobre elementos de sospecha de corrupción. Y hay una tensión política muy amplia. Esa tensión política se ha acrecentado y si la tensión política se ha acrecentado, lógicamente la crispación también lo ha hecho. Simplemente basta dar una vuelta a los debates en el Parlamento", ha manifestado. Por su parte, Auza ha indicado que "supongo que esos datos se reflejarán en la próxima encuesta, si nada cambia en los próximos meses".

Democracia

Según la encuesta, el 87% de navarrosprefiere la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno. No obstante, un 10% de las personas encuestadas no comparten esta posición y un 3% no se posiciona "ni de acuerdo ni en desacuerdo". Por otro lado, la encuesta "demuestra un alto nivel de concienciación por parte de la sociedad navarra acerca de la desinformación". El 90% está "totalmente o más bien de acuerdo" con la idea de que "la existencia de noticias o información que distorsionan la realidad o que incluso son falsas es un problema para la democracia general". Además, el 85% considera que este tipo de información o noticias falsas "son un problema en Navarra". En esta línea, el 86% está "totalmente o muy de acuerdo" al afirmar que a menudo encuentra este tipo de contenido y que, para el 67%, le resulta "fácil" identificarlo.

Igualdad

Entre los principales resultados se observa que el 93% de la ciudadanía se manifiesta "a favor de lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida". Además, el 88% de las personas encuestadas defiende que el cambio climático "es una amenaza real para el bienestar humano y del planeta". De igual modo, más de la mitad de la población navarra (56%) confirma conocer o haber oído hablar de la existencia de la Agenda 2030. La realización de esta encuesta, promovida por la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP) y la Dirección General de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra, se plantea como "un ejercicio de escucha activa". Aspira a "favorecer la participación ciudadana en relación a los servicios públicos", tal como está estipulado por la normativa foral aprobada en los últimos años, como la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos y la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra. Para su desarrollo, la empresa Sigma Dos encuestó telefónicamente en Navarra a 1.600 personas de 18 años o más, a partir de un cuestionario elaborado por la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP).