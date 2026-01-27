Miranda nos presenta las canciones incluidas en su proyecto 'Athenea'

Los Niveles marcan el desarrollo de un virus, en este caso el virus afecta de una forma emocional y se manifiesta en forma de Glitch~

Nivel 0: es la implicación del virus.

Nivel 1: ya empiezas a ver al Glitch pero sólo visualmente, aún no ha corrompido a la persona, pero ya es notable.

Nivel 5: el virus en una forma ya avanzada de presenta de forma auditiva y visual y podemos ver como la persona tiene una decaída mental considerable.

QTI NIVEL BONUS: como todos los videojuegos hay niveles bonus, aquí tenéis vuestro descanso~

Esperad al final boss, este disco tiene 7 canciones 💕