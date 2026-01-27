Las Audiciones de Europa FM Navarra

Miranda nos presenta las canciones incluidas en su proyecto 'Athenea'

Miranda se acerca a nuestros estudios para compartir una rato de charla y de escucha de sus canciones. Un placer.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Los Niveles marcan el desarrollo de un virus, en este caso el virus afecta de una forma emocional y se manifiesta en forma de Glitch~

Nivel 0: es la implicación del virus.

Nivel 1: ya empiezas a ver al Glitch pero sólo visualmente, aún no ha corrompido a la persona, pero ya es notable.

Nivel 5: el virus en una forma ya avanzada de presenta de forma auditiva y visual y podemos ver como la persona tiene una decaída mental considerable.

QTI NIVEL BONUS: como todos los videojuegos hay niveles bonus, aquí tenéis vuestro descanso~

Esperad al final boss, este disco tiene 7 canciones 💕

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer