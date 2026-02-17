Maite Iriarte presenta su primer disco 'Sintiente'

Sintiente es la materialización de un largo recorrido musical y vital. Un disco construido desde la honestidad emocional, que invita a escuchar el cuerpo, las emociones y la vulnerabilidad como un espacio legítimo.

Además de su faceta musical, Maite Iriarte es psicóloga, una dimensión que atraviesa de manera orgánica toda su obra. Sus canciones abordan el dolor, la duda, el cansancio y la necesidad de cuidado, así como una mirada crítica sobre lo social, generando espacios de identificación y acompañamiento.

Maite presentará el disco el 6 de marzo en la Escuela Navarra de Teatro. El concierto ha sido concebido como una experiencia escénica donde música, palabra y emoción se entrelazan de forma íntima y directa con el público.

Para esta presentación, la artista contará con una formación ampliada de seis músicos y músicas, incorporando arreglos inéditos con violines, saxofón y corista, ampliando la paleta sonora y reforzando el carácter emocional del proyecto.