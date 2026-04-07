Caliente Caliente

Osasuna no luce fuera como en casa

Joaquín Canalejo, Nacho Lassa y Juan Carlos González Gabari analizan el empate rojillo en Mendizorroza

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Desde el Bar La Botería en la Avenida Roncesvalles de Pamplona Joaquín Canalejo, Nacho Lassa y Juan Carlos González Gabari analizan junto con Javier Saralegui en "Caliente Caliente" el empate a dos goles de Osasuna en Mendizorroza, deteniéndose en recordar cómo jugó el equipo en defensa y en ataque, cómo no creó juego en la primera parte, los dos penaltis uno a favor y uno en contra y el resto de asuntos de interés del partido.

Además los contertulios opinan sobre la conveniencia o no de lograr la clasificación europea para la próxima temporada y sobre las opciones del equipo para conseguirlo.

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