MOA Foodtech: Biotecnología, fermentación e inteligencia artificial para reinventar la industria agroalimentaria

En el Espacio Cein de Onda Cero nos hemos acercado a Moa Foodtech, una startup nacida en 2021 con la idea de convertir la fermentación y la biotecnología en un nuevo pilar de la industria agroalimentaria. La empresa combina estas tecnologías con inteligencia artificial para transformar subproductos de la industria alimentaria, hasta ahora de escaso valor, en ingredientes naturales, funcionales y sostenibles destinados a la alimentación humana y animal y, más recientemente, al sector nutracéutico. Su CEO y cofundador, Bosco Emparanza, ha explicado que la empresa ha desarrollado su propia plataforma de inteligencia artificial, denominada Albatros, que permite trabajar desde la secuenciación del genoma de los microorganismos empleados hasta la simulación de procesos de fermentación a escala industrial.

Objetivos

Uno de los principales objetivos de Moa Foodtech es dar una segunda vida a subproductos que actualmente tienen un bajo aprovechamiento. Un ejemplo son las cortezas del pan o determinados residuos generados durante la molienda de cereales. A través de la fermentación, estos materiales pueden convertirse en ingredientes de mayor valor añadido. Entre sus casos de éxito destaca el desarrollo de un sustituto del huevo para determinadas aplicaciones de panadería y bollería. La empresa utiliza un subproducto de la industria de la panadería como alimento para levaduras y, mediante un proceso controlado, consigue que estas desarrollen funcionalidades similares a las del huevo. El resultado es un ingrediente natural y sin los alérgenos propios del huevo, que puede además ayudar a la industria ante problemas como las fluctuaciones de precios o el impacto de las gripes aviares.

Papel de CEIN

Emparanza también ha destacado el papel del CEIN en la trayectoria de la compañía. El startup, que inicialmente se constituyó en Madrid, trasladó posteriormente su actividad a Pamplona, donde encontró unas instalaciones y un ecosistema adaptados a sus necesidades. El emprendedor subraya especialmente las posibilidades de colaboración con otras empresas instaladas en los viveros y define el ecosistema del CEIN como uno de los mejores de España para los startups.