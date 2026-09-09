El catador que quiere quitar solemnidad al vino, Alberto García Ruffoni, en De Buena Uva

De Buena Uva regresa a Onda Cero con Elena Arraiza en una nueva temporada en la que el vino se aborda sin tecnicismos, con humor y desde perspectivas diferentes. En este primer programa, Alberto García Ruffoni, catador, sumiller y formador, reivindica un acercamiento más sencillo y menos encorsetado al mundo del vino. Además, el espacio presenta una nueva edición de Cata Bocata, una propuesta para descubrir Pamplona a través de sus personajes y su historia, y desmonta algunos de los prejuicios que todavía rodean al vino rosado.

Versión Pop

"De buena uva" ha regresado a Onda Cero con el objetivo de acercar el mundo del vino a todos los públicos, dejando los tecnicismos a un lado y apostando por el humor, la divulgación y las historias que hay detrás de cada copa. En este regreso, hemos entrevistado en la sección "Versión Pop" a Alberto García Ruffoni, publicista, antropólogo, catador, sumiller, formador y consultor, además de ganador de importantes concursos de cata como el Premio Vila Viniteca de Cata por Parejas y el Spanish Wine Master. Ruffoni se ha sometido a un particular cuestionario en el que ha repasado sus recuerdos, sus comienzos y su manera de entender el vino. Criado en Venezuela y con ascendencia italiana y gallega, ha explicado cómo sus recuerdos de infancia están ligados a aromas y sabores como las arepas, las hallacas, el pulpo o la cocina italiana. También ha reconocido algunos de sus “delitos vinícolas” de juventud y ha confesado su especial predilección por la variedad Chenin Blanc. Uno de los aspectos que más reivindica es la necesidad de despojar al vino de cierta pomposidad. Considera que los excesivos tecnicismos, determinadas actitudes y algunos códigos demasiado rígidos pueden alejar a quienes simplemente quieren disfrutar de una copa en buena compañía.

¿Qué me estás container?

En la sección "¿Qué me estás container?" nos hemos acercado a una nueva edición de Cata Bocata, que el próximo miércoles permitirá descubrir Pamplona desde otra perspectiva a través de personajes históricos como Rosa Oteiza, la mujer representada en el Monumento a los Fueros, Hemingway, María Luisa Elío o Javier Ciga. La actividad combinará una visita por la ciudad con una cata de vinos de la Denominación de Origen Navarra y un bocadillo creado para la ocasión. El programa ha terminado con "Te lo flipas", la sección en la que Elena Arraiza ha reivindicado el vino rosado y ha animado a dejar de juzgarlo por su color: la calidad, ha recordado, está dentro de la botella.