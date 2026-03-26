Conservas Pedro Luis, productos de temporada de alta calidad procedentes de la huerta navarra

Conservas Pedro Luis es una empresa familiar fundada en 1988, orientada a la fabricación de productos de elevada calidad. Hoy, se mantiene vivo el espíritu y el compromiso de calidad de sus inicios, basados en un control exhaustivo, tanto de los cultivos, como de las producciones, siempre limitadas, con ese sello personal de lo artesano y el esmero para conseguir un producto único. Con el paso del tiempo, hemos ido adecuando nuestros medios productivos con nuevas instalaciones que cumplen fielmente con las más exigentes normas de calidad y seguridad alimentaria, todo ello sin perder en ningún momento los métodos artesanos de elaboración.

Prueba de ello son las diferentes certificaciones que posemos como, por ejemplo, la certificación en IFS (International Food Standard) que implica disponer de un eficaz sistema de seguridad alimentaria, de control del producto y del proceso o la certificación de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), con su sello “Controlado por FACE” para los productos susceptibles de contener gluten.

Elaboran productos de temporada de alta calidad procedentes de la huerta navarra. El 100% de lo que comercializamos lo elaboramos en nuestras instalaciones, controlando los cultivos, recolección y fabricación con una buena trazabilidad y seguridad alimentaria.

Conservas Pedro Luis | Cedida

Los productos más emblemáticos con denominación de origen son:

Piquillo de Lodosa

Espárrago de Navarra

Alcachofa de Tudela

Las familias de agricultura ecológica son, además de espárrago, piquillo y alcachofa:

Tomates

Legumbres

Verduras

Cremas

Mermeladas

Los últimos desarrollos de productos han sido en las gamas de: