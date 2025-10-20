Alfredo Barbería: “Lo que no hagamos hoy, lo lamentarán las próximas generaciones”

Nos acercamos a la I Semana del Clima de Navarra, una iniciativa del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra que reúne a más de veinte entidades públicas y privadas con el propósito de concienciar y actuar frente a la emergencia climática. Entre ellas, se encuentra Onda Cero y la Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti, cuyo presidente, Alfredo Barbería, nos ha hablado hoy del papel de la entidad y de la urgencia de pasar de las palabras a los hechos.

Barbería ha subrayado que el compromiso de Gorosti “está en su esencia”, dedicada desde su fundación a la protección de la naturaleza y la educación ambiental. Según ha explicado, la Semana del Clima ofrece una oportunidad única para “llamar la atención sobre los problemas que ya estamos viviendo”, recordando que “somos la generación que sufre directamente los efectos del cambio climático”.

Hemos repasado también las actividades organizadas por Gorosti, entre ellas una charla sobre las especies navarras más afectadas por el calentamiento global, una ponencia sobre la Pequeña Edad de Hielo del siglo XVII, y una jornada en la que voluntarios analizarán la regeneración forestal de encinas plantadas el año pasado en la Cendea de Galar.

El presidente de Gorosti ha recalcado la necesidad de que cada ciudadano asuma su parte de responsabilidad, más allá de las instituciones: “No podemos esperar que actúen solo los grandes líderes; somos nosotros quienes debemos reducir el consumo y cuidar nuestros hábitos diarios”. Ha mencionado, como ejemplo, los 20 kilos de ropa que cada español tira a la basura al año, una cifra que invita a reflexionar sobre el modelo de consumo.

Barbería ha insistido en la idea de que “Algo hay que hacer, y ya. No solo por nosotros, sino por quienes vienen detrás”.