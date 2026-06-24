Grupo AN es una referencia empresarial de la economía navarra

Grupo AN es una de las referencias empresariales, ya no de Navarra sino de toda nuestra economía. Se trata de una cooperativa agroalimentaria de segundo grado, lo que significa que sus socios son, a su vez, cooperativas: en total, 175 de 8 comunidades autónomas españolas. En ellas se integran más de 35.000 profesionales de la agricultura y la ganadería. En el último ejercicio, facturó 1.380 millones de euros y contó en su plantilla con más de 2.000 personas. El próximo 4 de julio celebrarán el Día Mundial de las Cooperativas. Alfredo Arbeloa, su director general, explica qué dimensión tiene actualmente el grupo y qué papel desempeña en el sector agroalimentario. Espacio ofrecido por AIN (Asociación de la Industria Navarra).