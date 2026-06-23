Begoña Alfaro: "Inseguridad es a la que se exponen las familias que irán la calle si no blindamos las VPO de alquiler"

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, defiende el blindaje permanente de la vivienda protegida de alquiler como una medida de “justicia social” destinada a evitar que miles de familias pierdan sus hogares una vez expiren las actuales calificaciones de protección. Esta reforma que se debate en el Parlamento de Navarra explica que pretende impedir que viviendas construidas con recursos públicos acaben en manos de fondos de inversión. “Lo que se ha sufragado con recursos de todos los navarros y navarras debe seguir en el patrimonio público”, afirma. Según sus datos, unas 150 familias podrían verse afectadas este año, una cifra que alcanzaría las 1.300 en cinco años.

Críticas de la oposición

La dirigente de Contigo Zurekin rechaza las críticas de la oposición sobre una supuesta inseguridad jurídica y asegura que la iniciativa cuenta con respaldo de informes jurídicos y jurisprudencia. “De inseguridad jurídica nada; inseguridad es la que sufrirán las familias que pueden quedarse en la calle”, señala. Alfaro tiene claro el objetivo final de la medida: "Las familias que residen de alquiler en esas viviendas tienen que poder seguir residiendo de alquiler en ellas con toda normalidad y con todas las garantías".

Alfaro sostiene que la juventud es uno de los colectivos más perjudicados por la crisis residencial y aseguró que hoy está “absolutamente expulsada del mercado privado” y encuentra también dificultades para acceder a una vivienda protegida. Por ello, destaca las ayudas al alquiler y la reserva de cupos para jóvenes en nuevas promociones públicas.

Zonas de mercado tensionado

Sobre las zonas de mercado tensionado, Alfaro hace un balance positivo del primer año de su aplicación y destaca que "los alquileres han bajado un 7% en el primer año de aplicación de la medida". “Frenar la sangría era el objetivo y lo hemos conseguido”, dice la consejera. Eso sí, reconoce que algunos propietarios han recurrido al alquiler de temporada para esquivar la regulación de precios, por lo que anuncia mayores controles : “Hay propietarios que quieren especular con su vivienda, por eso los contratos de temporada fraudulentos van a ser controlados”. En relación con la ocupación, defiende que se trata de un fenómeno minoritario en Navarra y asegura que la mayoría de los casos afectan a viviendas vacías propiedad de grandes tenedores o entidades financieras, aunque no duda en aconsejar a los propietarios que sufren una ocupación: "Si un particular vive esta situación tiene que acudir al juzgado y la ley le ampara y el que incumple la ley que lo pague".

Futuro personal

Sobre su futuro político, Begoña Alfaro evita despejar incógnitas y afirma que primero corresponde decidir colectivamente el proyecto electoral de 2027, pero no descarta seguir en política: "Estamos debatiendo en primer lugar elcontinuar con el actual proyecto político, es decir que Contigo Zurekin se presente una vez más a las elecciones en 2027 y después ya será cuando tocará hablar de nombres. Hace un año yo a lo que renuncie es a ser coordinadora general de Podemos en Navarra, pero sigo trabajando en el seno de Contigo Zurekin y sigo siendo la persona en la que la formación ha confiado para representar a todo este espacio político. Queda casi un año por delante así que primero el debate colectivo y después el debate de los de los nombres".