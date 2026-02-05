Doce restaurantes participan en las Jornadas de las Verduras de Invierno de Navarra

Doce establecimientos de Pamplona, Tudela, Tafalla y Olite toman parte en las Jornadas de las Verduras de Invierno que se celebrarán hasta el 28 de febrero. Están organizadas por la Asociación de Restaurantes de Navarra, la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra y cuentan con la colaboración de la Cooperativa de Hostelería. Los restaurtantes participantes ofrecen elaboraciones con verduras frescas de invierno como acelga, ajo fresco, alcachofa, borraja, cebolleta, lechuga, espárrago, guisante o haba. Con Piluka Unzu, organizadora de eventos de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra, repasamos este evento, hacemos balance del Campeonato de Cafeterías de Especialidad de Navarra y miramos a la Semana del Pincho que tendrá lugar del 13 al 22 de marzo.